彰化縣長王惠美（左二）等人拜訪趙韻嵐（右三）的義式冰淇淋店。（孫英哲攝）

曾在上海國際手工冰淇淋大師賽中獲得分組冠軍的趙韻嵐，回到故鄉彰化縣鹿港鎮，在老街古宅開起義式冰淇淋店，以各樣濃郁系口味冰淇淋，在老街掀起「濃郁系」風潮，讓鹿港除了有肉包、蚵仔煎、麵線糊及糕餅等知名小吃，又多了全新的年輕好味道！

國際冰淇淋冠軍隱身鹿港老街，位在緊鄰天后宫老街的古宅，彰化縣長王惠美等人今天造訪該店，當面恭喜趙韻嵐獲得彰縣府青創補助最高30萬元。

王惠美指出，這家走濃郁系風格的義式冰淇淋選在鹿港老街開店，為古色古香的老街增添了一股年輕的味道，歡迎大家春遊鹿港，用味蕾感受國際冠軍冰淇淋。

王惠美指出，趙韻嵐選用彰化在地物產，包括社頭芭樂、大村葡萄、花壇茉莉花、溪州黑米、福興鮮乳、在地職人蜂蜜等作為義式冰淇淋的口味，帶來全新的味蕾饗宴，更使彰化物產有全新的呈現，且將北斗香菜加以研發，開發期間限定「香菜義式冰淇淋」，口味獨特。

趙韻嵐從小在鹿港長大，她說，其心裡一直有「為家鄉留下什麼」的想法，求學期間她曾遊學歐洲、澳洲，累積不少生活經驗，後來決定以「義式冰淇淋」為創業構想，並於2018年間遠赴上海，很幸運以新人之姿在上海國際手工冰淇淋大師賽中獲得分組冠軍殊榮。

趙韻嵐表示，她雖然不是餐飲類本科，但在大學畢業後到澳洲打工度假2年，累積很多經驗，在國外最愛吃的就是冰淇淋，與丈夫邱經偉回國後，想要自行創業，將冰淇淋在自己家鄉推廣，因此前往義大利學習義式冰淇淋，並引進國內，希望讓大家來到鹿港除了有肉包、蚵仔煎、糕餅等美食之外，也能有更多不同的美食。