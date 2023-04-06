17LIVE集團說明，兩個平台的整併，已經互相吸取各自優勢與經驗，MeMe平台上直播結合遊戲互動的功能，目前也成為17LIVE新動能的發展方向，串流系統穩定和內容、用戶多元也將成為MeMe直播主與用戶更好的用戶交流體驗。17LIVE以亞洲直播市場的優勢為基底，跨入歐亞市場接軌的印度，以更國際、更多元、更好的體驗服務提供，讓原先TOP 10躍升至更大的市場佔有率。

17LIVE集團指出，MeMe直播2016年成立，同年10月上線，2017年10月開發印度區，2020年正式加入17LIVE集團，加入後17LIVE集團在亞洲直播市場市佔率一舉提升至60%，MeMe平台直播結合遊戲功能也一直深受用戶喜愛，雖然較晚進入印度市場，去年也站穩TOP 10 市場規模。這幾年營運體質一直都不錯，不論在台灣、中國、印度都處於一個穩步發展狀態，但因市場難免有重疊之處，內部資源重複配置思考，站在全球發展角度上和品牌識別達到最大綜效，故分階段進行各區逐步整併，印度區的合併是最後一個區域，同時也將結束中國市場營運。

目前用戶也已同步進行轉移，比照去年台灣區整併的經驗，同步啟動客戶回饋活動；延續主播與廠商既有合作模式，目前相關事宜已同步進行中。

17LIVE於2015年於台灣成立，站穩台灣市場後，即走向全球：2017年進軍日本、2021年下半年進軍東南亞。根據全球市調公司 data. ai 「2023年移動市場報告」指出，17LIVE在全球/亞太/中東地區社交類別直播品牌消費者支出為前10名：全球排名第10名、香港地區第三名、在日本、台灣地區位居第四名。而東南亞經過近兩年的深耕，截至2023年2月底該區的用戶數已成長近兩倍、主播數更成長近六倍，其中以菲律賓市場的發展與成長最為顯著與穩健。截至目前17LIVE全球註冊用戶數超過5,300萬，全球簽約主播數超過12萬。