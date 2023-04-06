淋巴細胞是免疫系統的重要分子，構築人體綿密的免疫防護網，但若淋巴細胞病變就是淋巴癌，台灣癌症基金會表示，台灣每年新增的淋巴癌患者約3000多人，該癌的發病在各年齡層都很平均。醫師表示，民眾在耳後、脖子、腋下常可摸到淋巴結球，若越來越大、界限不明、淋巴結增多合併發燒、夜間盜汗，體重減輕等症狀，小心恐是淋巴癌。

營養功能劉博仁在其臉書粉專發文表示，一名女子在其右邊腋下摸到一顆圓圓的東西，擔心是腫瘤，他用超音波掃描女子的胸部及腋下，發現該顆淋巴結約1.3公分，摸起來是圓滑，所幸非胸部問題，也無任何不適症狀，至今追蹤了一年多，未產生變化，確定此為安全的淋巴結。

他表示，民眾有時可在耳朵後面、脖子、腋下或鼠蹊部，摸到一顆顆圓圓的淋巴結，如果感覺疼痛，大多是淋巴發炎，若不痛且一段時間無變化，一般是良性的淋巴結；但若淋巴結越來越大，或與旁邊組織摸起來界限不明，就要注意可能是腫瘤。

他並表示，若淋巴結數量增加，合併發燒、臉色蒼白、夜晚容易流汗，皮膚發癢、體重減輕，就要小心是否淋巴癌。

劉博仁表示，要減少對淋巴的刺激，必須減少農藥、環境污染毒素、染劑的接觸，平常多喝水並運動，以增加排汗，晚上睡眠充足來維持良好免疫力。