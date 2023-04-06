知名部落格「Xuite 隨意窩」承載了許多台灣人的青春回憶，不過今（6）日站方發出公告，表示因為社群使用習慣改變，為了讓資源能有效運作，將於8月31日終止服務，並刪除網站上所有資料，消息一出，讓許多網友不捨，直呼「太誇張了，我從小看它長大的」。

Xuite隨意窩發出的最新公告指出，僅管該平台是許多人曾經愛用的青春日記，但隨著社群使用習慣改變，為了讓資源能更有效運作，預計在8月31日停止服務，並「刪除網站所有資料」，並從4月6日起提供所有會員後續處理服務，建議大家盡早備份資料，將部落格搬家。

Xuite隨意窩關站時程分為三個階段，第一階段是4月6日上午10點到5月1日上午10點，所有網站功能仍正常運作，讓會員能備份資料，「Xuite VIP」方案從即日起停止收費，各方案會員仍維持原訂閱方案身分至8月31日止。

第二階段則是5月1日上午10點到8月31日下午2點，站方將停止新會員開通，全站進入「唯讀模式」，後台管理功能關閉，無法新增、刪除、修改日誌內容，僅提供資料備份功能，公開網頁仍可正常瀏覽。

Xuite隨意窩指出，第三階段是8月31日下午2點，整個網站關閉後，將無法進入任何 Xuite隨意窩的頁面，站方同時終止所有服務，也不提供資料備份與恢復，不再受理Xuite VIP方案退費，並刪除全站資料。

消息一出，網友在PTT八卦板爆卦，驚呼「Xuite 倒了」，讓不少鄉民感到不捨，紛紛留言「以前在上面看好多有的沒的」、「太誇張了，我從小看它長大的」、「又有很多資料要消失了」、「一個時代的結束QQ」、「呵呵還能備份到哪裡」、「哭！那我又要搬去哪裡了，從無名搬過來的」、「都要倒了還是不知道怎麼唸」。