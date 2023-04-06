受到市場需求疲弱拖累，企業營收不斷萎縮，加上美國聯準會於本月再度宣布升息1碼，基準利率升高至4.75～5％區間，已來到2007年金融海嘯前夕以來的利率新高。考量融資、借貸成本攀升至高峰的情形下，可預見企業端將更嚴加控管財務支出，除採購計畫恐延宕，人力精簡計畫也將繼續執行，皆將進一步影響商務筆電機種出貨量。

不過，在暌違三年後，COMPUTEX於今年5月底將再度登場，品牌廠計畫推出搭載NVIDIA GeForce 40系列中階、入門款機種．並訂出更為親民的入手價格。TrendForce認為，此舉將擴大欲升級新顯卡機款的消費群購買意願，連帶使得換機需求也隨之提升。

另一方面，AI熱潮因ChatGPT興起，主打高效能的電競、創作者的筆電機款亦備受矚目，即便屬於小眾利基型產品，仍可望成為消費市場的激勵因子。

TrendForce指出，雖下半年旺季促銷活動可望為市場帶來正面影響，惟疫後經濟復甦遲滯，通膨持續影響消費級距擴大、企業縮減支出，仍恐使得2023年全球筆電出貨量再向下，不過預估年衰退率將收斂至13％。