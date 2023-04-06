在充滿異色情懷的80年代，年輕男女對於性解放意識高漲，追求自由也追求夢想，以法國最具知名度的杏仁戲劇學院為主軸的《正年輕》，就完整刻畫那個時代的氛圍！尤其是女主角娜迪雅特列什科維奇在電影一開場為爭取進入「阿蒙迪耶戲劇學院」，她毫不扭捏地袒胸露奶，表演能量十足，也讓觀眾驚訝於這位美女演員為表演的犧牲相當搶眼！其實娜迪雅在片中愛上放浪不羈的男同學，但在舞台上卻能忘情地深吻另外一位對戲演員，讓男友醋意噴發！片中同學們之間你愛他、他卻又上了他和她，錯綜複雜的情慾連結就像一團理不開的毛線，追求自由奔放的危險性愛關係更讓當時絕症之一的愛滋不斷蔓延。

《正年輕》80年代的故事背景正好與愛滋年代和解放自由有極大關連（傳影互動提供）

由於《正年輕》的導演華薇莉泰德奇自己曾是傳奇「阿蒙迪耶戲劇學院」的一員，所以這次將親身經歷和訪問之前的同學然後改編成電影，因此觀眾可以感受到許多80年代的浪漫情懷。她自己也提到這部電影揉雜了現實與虛構卻符合當時潮流的事情，特別是有些學員因為發現自己上床的對象得了愛滋，最後才知道上床的同學不止一人，最後因為害怕被傳染，還集體去醫院檢驗。看似荒謬卻又非常真實！此片將於4月14日上映。