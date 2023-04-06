暌違7年，陳奕迅預計7月再度站上台北小巨蛋，《陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 台北站》限定7場的演出消息甫公布，網友紛紛摩拳擦掌準備搶票。台灣大與旗下MyMusic除贊助陳奕迅演唱會，同時也是唯一提供獨立購票專區的電信業者與音樂平台，提供台灣大用戶、MyMusic黑鑽VIP會員優先通關搶票。

台灣大哥大MyMusic持續優化會員權益，陸續與許多天王天后級藝人合作演唱會的專屬搶票權益方案，自2020年10月推出黑鑽VIP專屬權益活動至今已合作近20場演唱會，更曾創下1秒搶畢序號，1分鐘內完售專區門票的輝煌紀錄，同時也帶動MyMusic黑鑽VIP新戶數量較平日相比成長超過2倍。

台灣大電信用戶可於4月7日中午12點起至台灣大客服APP索取限量保留專區購票序號；MyMusic針對黑鑽VIP新用戶，推出專屬優惠，即日起至4月7日上午10點止，新用戶申辦指定方案升級為黑鑽VIP，免抽獎免登記，於4月7日中午12點保證取得購票專區搶票序號。

陳奕迅台北場演唱會的曝光後，MyMusic用戶聆聽陳奕迅歌曲點聽次數1周內大幅成長超過4成，台灣大與MyMusic讓粉絲提高購票機率，有機會現場聆聽MyMusic上點聽排行前三名的《孤勇者》、《十年》、《愛情轉移》，感受陳奕迅征服人心的表演與直搗人心的歌聲。