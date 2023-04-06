蔡麥會前夕，大陸福建海事局昨(5日)一早宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查，派遣「海巡06」救助船就平潭對台直航貨櫃航線、「小三通」客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域，進行巡航巡查。原本該艦並無太大動作，但今(6日)天下午起該艦動作轉趨活躍，海巡署也公布我方4000噸級新竹艦在一旁緊隨畫面，防止對方有任何危害動作。

大陸「海巡06」輪船長128公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，滿載排水量6600噸，號稱除南北極外，可駛往全球所有海域。大陸海事局曾強調，該輪為台灣海峽體量最大、性能最優的公務船艇。

海巡署表示，中國大陸5日對外宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，今(6)日下午「海巡06」救助船行動轉趨活躍，海委會表示，為防止中國大陸以過當行為危及我管轄海域之國人航行自由與安全，業已由海巡署派遣所屬新竹艦持續對該船保持海上監控，堅定捍衛主權及維護我海域安全。

海委會再次重申，海委會及海巡署將堅守崗位，也期待中國大陸不要有任何過當之舉，侵害中華民國主權，破壞區域的和平穩定。