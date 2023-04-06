北市女堅持匯款投資海外股權 中山警苦勸攔阻600萬

北市一名洪姓女子日前到銀行，堅持要匯款20萬美金、約台幣600多萬元到海外帳戶，行員察覺洪女可能遭到詐騙，立即通報北市警中山分局長春路派出所派員到場協助。

行員及資深經理得知洪女要匯款20萬元美金詢問她用途時，洪女一下稱是要購買房地產，一下又改口說要投資股權，但卻不知道標的物，洪女又表示友人在房產公司工作，認有利可圖所以加入共同投資股權。

行員上網搜尋該公司，赫然發現已有不少人遭詐的消息，員警與洪女溝通的過程中，發現洪女與不明人士持續通話中，電話另一頭的專員持續教導洪女如何應答員警及行員的詢問，更令員警確認是詐團慣用技倆。

員警向洪女宣導假投資詐騙案例，但洪女仍不相信自己被騙，員警耐心勸阻洪女，希望她考慮周全、仔細查證後再做決定，才讓洪女停止匯款，成功攔阻600多萬元。

中山分局表示，詐騙集團常以保證獲利、獲利超過百分百等誘人話術使民眾墜入陷阱，投資前應先了解投資標的、尋求合理報酬，或是與專業人員多方討論審慎評估投資計畫，若有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。