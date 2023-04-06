Randy being Randy on a Wednesday afternoon! #RaysUp pic.twitter.com/F6tBgsDUC9 — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) April 5, 2023

每每在大賽中都有讓人印象深刻表現的光芒「祭典男」阿羅薩雷納（Randy Arozarena），WBC（世界棒球經典賽）4強賽在攻守兩端都令日本嚇出冷汗，今（6）日阿羅薩雷納面對國民擺出爆紅的招牌「雙手交叉」的慶祝動作，讓他再度受到熱烈關注。

阿羅薩雷納非常享受代表墨西哥出征WBC的時光，被問及雙手交叉姿勢的由來，阿羅薩雷納只是簡單回應：「因為我面前有很多攝影機，所以想說擺個姿勢，會讓我被拍到很多照片，在社群媒體中展示出來。」守備上，阿羅薩雷納多次拯救墨西哥，連續沒收波多黎各李維拉（Emmanuel Rivera）及日本岡本和真、近藤健介的長打，整個賽會更是繳出4成50打擊率、1轟及9打點的高檔演出，可惜墨西哥最終遭到逆轉，無緣闖進決賽。

回到大聯盟的阿羅薩雷納持續火燙手感，5日對陣國民的比賽，擔任光芒第3棒的阿羅薩雷納首局敲出二壘安打，並做出伏地挺身的動作，這段影片被《Bally Sports Florida》放上推特，有網友回應：「這是世界上最好看的臭臉」，也有日本球迷表示已經成為阿羅薩雷納的粉絲了。

今日光芒繼續對決國民，曼尼塞斯（Joey Meneses）面對光芒王牌麥克拉納漢（Shane McClanahan）敲出左外野強勁飛球，只見阿羅薩雷納快速後退，隨後起跳將WBC戰友的長打給沒收，阿羅薩雷納快速起身後跪在地上，再次秀出招牌雙手交叉動作，阿羅薩雷納不只球技佳，在娛樂球迷這一塊也是非常在行。