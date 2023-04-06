2050淨零排放及台灣即將進入超高齡社會兩大挑戰，工研院與台灣大6日舉辦學研合作交流會，工研院院長劉文雄和台大校長陳文章宣布，雙方從「跨域研發」、「智權布局及產業化」、「人才延攬」3大面向進行合作，將聚焦成功老化、循環經濟與淨零排放、電子與資通訊相關應用等3大研發主軸，透過學研合作加速研發，帶動產業化成效，提升台灣產業競爭力。

劉文雄指出，工研院將串連材化、生醫、電光、資通、綠能、機械等領域專家，與台大共組三大研發群，合作研發成功老化、循環經濟與淨零排放、電子與資通訊相關應用。

工研院也將與台大合作落實智財與技術推廣應用，加強科技創新的落地與商業化應用，合作延攬及合聘國際優秀人才，結合雙方資源來增加吸引國際專業菁英來台服務誘因，期吸引海內外菁英投入，創造更大研發價值。

陳文章表示，面對全球多元競爭，國內學研機構亟需共同整合資源以倍增台灣競爭力，台大除了致力人才培育，將更厚植頂尖特色研究及產學能量，加強推動研究團隊國際及跨領域合作、產學合作，建構台大成為國際化人才基地。

陳文章表示，台大與工研院過去已長期合作，未來將針對選定的重點研究領域，與工研院深化研發、知識經濟、國際人才延攬合作，積極協助國家發展。

台大已訂定2028年建校百周年達成碳中和50％，2048年達成碳中和目標，善盡大學社會責任。

台大和工研院在2002年即合設研究總中心暨奈米科技研究中心，共同研發超過50件研究成果，本次擴大合作基礎，將共同發展綠色減碳技術以及智慧醫療科技，力助台灣社會邁向成功老化，迎接淨零永續的未來。