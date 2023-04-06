金鐘視后謝盈萱以健康、正面的形象接下全新律動產品代言，面對演戲從不輕易放棄的謝盈萱，對於家人與自己的健康也相當重視，尤其平時軋戲忙碌，很需要外力放鬆身體，「能夠接到這個代言時機來得巧妙，因為我平常真的太忙了，這個除了適合像我一樣沒時間的人、也好適合懶人，能夠得到這個機會跟日常習慣有所連結很開心。」

她苦笑說最近生活節奏是24小時要當48小時用，每天早上一睜眼就是滿滿的行程。除了靠按摩、律動椅舒壓，謝盈萱也分享最近舒壓方式是讓自己動起來，開始重訓：「可以讓自己的精神集中在每個部位肌肉的使用上，練出一些成果滿有成就感的。」此外她也想克服怕水恐懼，把游泳這項求生技能學起來，「我一直想把游泳學起來，每次學到一半又因為有些外務而停下來，一直沒有成功，希望不管怎樣能夠完成自由式加上換氣。」

謝盈萱生活節奏快，24小時要當48小時用。（masse 瑪謝律動提供）

謝盈萱將投入新的劇組，緊接著也有新戲要宣傳，沒有太多時間休息，「這種感覺很複雜，不過就盡所能完成所有的任務，今年要休假是不可能了！」在家打掃、放空看YouTube已成為近期最奢侈的時光，「好不容易把堆積已久的雜物清空，心情也好一大半。」