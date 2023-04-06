總統蔡英文在美西時間5日和美國眾議院議長麥卡錫（McCarthy）於加州會晤，引發全球關注，擔心此次會面造成兩岸、中美局勢緊張。對此，入口網站《Yahoo民調》今（6）日也發起網路民調，一窺台人心中想法。

截至今日下午3點35分，有超過1900人參與此投票，在針對「你認為蔡麥會對台灣的國際地位有幫助嗎？」的題目，認為「非常有幫助」的民眾占17.8%、表示「還算有幫助」的人為7.0%、覺得「不太有幫助」的網友則有12.6%、抱持「完全沒有幫助」的參與者則有57.7%、剩下「不知道／沒意見」為4.9%。也就是說「不太有幫助」和「完全沒有幫助」兩者加總，高達70.3%。

不過麥卡錫在接受記者訪問時也指出，特別加註了三點，分別是遵守一中政策、不會邀請蔡英文到國會演講、不會率團去台灣訪問，如果有的話也只是個人名義。前立委郭正亮對此分析，美中兩國應該是想讓關係趨緩，麥卡錫也跟隨拜登政府的態度。