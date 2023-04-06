最近久旱甘霖的滋潤使得古坑鄉內油桐樹、咖啡樹花朵一夕綻放，桐花公園上千顆油桐樹不論樹齡都在開花，清明連假已有民眾搶先賞花。白色的咖啡花也趁著春雨報到趕緊綻放，華山村、桂林村、荷苞村、草嶺村咖啡園都可看得到。

久旱甘霖的滋潤使得古坑鄉荷苞村的油桐樹、咖啡樹花朵一夕綻放，本周已有遊客搶先美拍。（周麗蘭攝）

古坑鄉荷苞村種植油桐花源於日據時代，斗六曾設有桐油工廠，油桐樹下種咖啡樹為其遮蔭，種植的年代其實比咖啡還早。

古坑鄉正在迸放的白花還有咖啡花。（周麗蘭攝）

經濟農場荷苞工作站的老油桐樹有些被砍伐，有些自然凋零，原本僅剩不多，古坑鄉公所2006年起在荷苞村（149甲線旁）的「桐花公園」復育油桐樹，4公頃公園至少有2000棵，2018年間花況大爆發，吸引上萬人朝聖。

古坑鄉桐花公園的老油桐樹最近盛放，呈現雪白美景，途經149甲線如果看到馬路上白花，就是到了桐花公園。（周麗蘭攝）

去年底至今年初久旱未下雨，古坑鄉公所擔心4月桐花祭無花可賞還特地澆水補給，勉強催出一些花苞，最近春雨綿綿滋潤乾枯土壤，公園裡大大小小油桐花都綻放，這幾天不少返鄉民眾搶先踏青美拍。

每年二月、三月間開的咖啡花，今年雖然因未久旱，花況來得遲，這幾天趁著雨水「激勵」，各個咖啡園都是呈現白雪美景，咖啡樹枝條掛滿白色香氣濃郁的小花朵，好似白色仙女棒，民眾若要賞咖啡花可以遠觀，以免損傷花朵無法結果。