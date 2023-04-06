前總統馬英九日前於湖南大學談論兩岸對「一個中國」的定義，遭陸委會批駁。陸委會副主委詹志宏6日再出招，翻出馬英九擔任陸委會副主委時的言論：「在『一個中國』的原則問題上，中共如果想用一個模糊的概念，把我們吃掉，我們是不會接受的。」詹志宏引述完這段話後強調，「我們願意再一次提醒馬前總統當年這段話的重要性。」

馬英九日前於湖南大學表示，「我們國家在1997年修改了憲法，我們國家分了2個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」並說明大陸對「一個中國」的定義：在大陸1983年《憲法》前言裡，「台灣是中國不可分割的一部分，這是事實很清楚。」

詹志宏於6日主持例行記者會，於媒體提問前，他主動對馬英九赴陸提出看法；他稱，中共操控馬前總統的赴陸訪問，刻意影響當前兩岸關係及擾亂台灣社會氛圍。

詹志宏接著發表四點看法如下：

一、在中共宣稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」的時候，馬前總統在中國大陸附和，宣稱中華民國憲法與中華人民共和國憲法均堅持「一個中國原則」，試圖連結台灣與大陸的關係，卻忽略中共一向是運用「一個中國原則」作為併吞台灣，消滅中華民國的依據。

馬前總統在1992年10月31日擔任陸委會副主委兼發言人時，在記者會表示：在「一個中國」的原則問題上，中共如果想用一個模糊的概念，把我們吃掉，我們是不會接受的。我方不能接受不加註說明的「一個中國」原則。我們願意再一次提醒馬前總統當年這段話的重要性。

二、馬前總統在與陸方晤談時，針對所謂的「九二共識」的意涵，並沒有提及國民黨所稱「一中各表」既有主張，反而稱讚中共的定義是「原汁原味」，令人感到驚訝與遺憾。

三、多年來，北京的定義不斷發展演變，「九二共識」已與「一中原則」、2019年「習五條」的兩岸同屬一中、謀求統一，以及「一國兩制台灣方案」是一致的。誠如今天中共批判「蔡總統與麥卡錫議長會談」，再度宣稱「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，證明中共的一中原則的定義裡，完全沒有中華民國存在的空間。

四、我們重申，政府的兩岸政策立場一貫，我們會致力維護台海和平穩定；我們堅定「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權及民主自由的決心不會改變。