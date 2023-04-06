台南市立法委員第一選區是台南六席立委之中，唯一需要辦理初選的選區，也是全國現任立委之中，最早有新人挑戰的選區。民進黨立法委員參選人郭貞慧上週接受了對手進行政策對話的邀約，直接邀請對方來一場政策辯論，但現任的立委賴惠員卻推給黨中央，說中央黨部認為初選有必要再參加，郭貞慧質疑，對手如此出言反覆、邏輯不一的行為，對人民來說，是一個適任的中央民意代表嗎？

郭貞慧團隊指出，賴惠員近來選情告急，在立院議場利用甲級動員的機會，穿梭議場四處要求立委同仁為其錄製推薦短片，大多礙於同事情面不得不簡短錄製，沒想到近來更變本加厲，在未經當事人同意的狀況下，將多位里長的影像片段重製並散布給不特定的多數人，並意圖影響初選結果，立委參選人郭貞慧接獲投訴，立即為其召開記者會公開表示抗議，並對民進黨中央黨部提出檢舉，進一步將協助後續相關蒐證提告等法律作為。

白河區虎山里吳昕璨里長指出，自己雖然在場面上說了一些客氣話，感謝賴立委接受民眾委託，協助爭取部分地方建設經費，但是並沒有同意接受錄影，也沒有同意賴惠員將相關的影像剪接重置變成什麼推薦影片，更不同意給賴惠員的助理和網路小編透過相關網路通訊軟體去散發，這種鴨霸又侵權的行為令人無法忍受，吳里長特此對賴惠員提出抗議，並保留相關法律提告權利。

郭貞慧團隊譴責對手惡質行為，並要求民進黨中央黨部正視賴惠員如此侵權違規的行為，應該立即作出處分，同時將協助基層里長們提出後續蒐證提告等法律行動。(戴志揚翻攝)

吳昕璨里長更表示，自己心目中，對於本區立委的人選，早已有比賴惠員更適任的人選，自己唯一推薦的對象就是郭貞慧！郭貞慧絕對是比賴惠員更適任的立法委員，在這一次的立委初選，唯一支持 郭貞慧。

民進黨立委參選人郭貞慧團隊發現，同樣的狀況也發生在六甲區的六甲里李鴻榮里長身上，還有另外的里長也身受其害，近日內也將出面抗議。

民進黨立委參選人郭貞慧團隊表示，公職選舉在民主社會本來就有教育示範的意義，初選期間，對手利用現任優勢與特權，已經動用大量的行政資源，現在竟然特權行為食髓知味，欺負到基層里長頭上，郭貞慧團隊譴責對手惡質行為，並要求民進黨中央黨部正視賴惠員如此侵權違規的行為，應該立即作出處分，同時將協助基層里長們提出後續蒐證提告等法律行動。

民進黨立委參選人郭貞慧團隊再一次表示：立委換新、總統大贏、國家才會興。