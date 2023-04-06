▲也將延長開放時間的暖暖區圖書館。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為提供基隆市上班族及學生能有更便利的閱讀環境，基隆市文化局表示，自4月11日起，將新增暖暖區圖書館及中正區圖書館全年度延長開放，周二至周六開放時間自原先下午5時延長開放至夜間9時，讓需要上班及上課的市民晚間也能夠利用圖書資源與服務。

文化局說，本市自2022年起開始推出圖書館延長開放服務，以七堵區百福圖書館、信義區圖書館、安樂區圖書館等3館作為試辦館，經1年以來成效良好，廣受市民喜愛，借閱量較1年前成長7成，足見延長開放服務的必要性；故於今年新增暖暖區圖書館、中正區圖書館延長開放，希望讓愛書人閱讀更加便利，進一步提升基隆市的閱讀風氣。

文化局長江亭玫表示，由於文化中心的複合式特性，中心內圖書館受美術館工程影響閉館，同時為了提升服務品質，中心圖書館亦在整建中。為了使閉館期間民眾仍有閱讀空間可利用，除了持續爭取預算增加延長開放的圖書館別外，後續亦將積極使圖書館資源走入社區、走入民間，讓閱讀能夠深入城市的每個角落。

文化局表示，今年起基隆市共有5所公共圖書館全年延長開放，後續亦將視使用情形持續爭取增加延長開放服務，歡迎各位市民多加利用。詳情可上基隆市公共圖書館官網(www.kllib.klccab.gov.tw）、基隆市文化局官網（www.klccab.gov.tw），或電洽02-24224170轉275查詢。