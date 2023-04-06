蔡英文總統（右）在美東時間3月30日抵達過境地點紐約時，與眾議院民主黨領袖傑弗瑞（左）（Hakeem Jeffries）會面。（總統府提供）

蔡英文總統於美西時間5日（台灣時間6日凌晨），在加州雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及多位跨黨派議員，隨後進行閉會談。對此，前立委郭正亮認為，此行沒有見到任何一個聯邦行政官員，這樣還叫外交成功？明眼人都看得懂！

郭正亮今（6）日在《觀點—亮劍台灣》網路直播節目中表示，蔡英文訪美是出乎意料之外地大失所望，美國眾議院議長麥卡錫雖然做一些「補光」，但很難說是「高光時刻」，大概也是蔡英文最後一次訪美，明眼人應該看懂了。除非中美關係進一步惡化到非常嚴重，那時美國如果還打台灣牌，台灣就要自己想清楚了。

郭正亮認為，中美關係目前雖然有危機，但還不到開戰邊緣，拜登對於台灣這張牌就如此使用，恐怕讓台灣民眾難以理解。

前立委郭正亮。（資料照片）

對於綠媒的自嗨，郭正亮直言，那是完全不懂外交，去一個國家，沒有見到任何一個聯邦行政官員，這樣還叫外交成功？明眼人都看得懂！

郭正亮強調，蔡英文終於了解美國對台灣「往下壓」的可能性，這次是蠻明顯的，如果這樣還要自嗨說外交成功，「我看政黨趕快輪替吧！這太可怕了！對自己外交處境已經快要窮途末路了，還可以這樣理解，那就太可怕了！」