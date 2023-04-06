全民普發6000元現金，首波上網登記的民眾已在4月6日入帳，但傳出不少家庭為這6000元大打出手，有網友指出，朋友念國小、國中的小孩都要求6000元要自己用，還聽到有父母直接拿走6000元，小孩因此跟父母大吵、互打。

原PO日前在臉書「爆怨2公社」發文，詢問家長們會如何處理小孩那份普發的6000元，指朋友念國小、國中的孩子，要求6000元要自己用，朋友的做法是分次每月給500到1000元，避免小孩亂花，小孩雖然不開心，但至少沒被吞掉，原PO家13歲的弟弟也是分期領，每周給一點，跟零用錢分開。

原PO說，朋友家和他家的狀況還算平和，但有聽說有人沒有跟小孩溝通，直接把6000元拿走，小孩就跟父母大吵、互打。

對此，有網友表示「是我就會答應他，然後3餐+手機費+治裝費+通勤費自己處理」、「6000你有繳稅嗎？爸媽拿去剛好而已」，但也有人說「政府發給每個人的，就給小孩子，若家裡需要補貼，再跟他好好溝通」。

另外，還有網友神留言「問小孩『發6000元的原因是什麼？』原因是2022年度稅收超徵4500億。請問稅是誰繳的？誰繳的稅就是誰可以領！懂？」讓大家推爆「這才是正確觀念」。