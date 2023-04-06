桃園航空城機場園區與附近地區第一期特定區徵案，搬遷戶安置街廓第三階段抽籤配地已完成，將進行第四階段，桃園市經濟發展局與地政局同步安排「工廠與工業發展設施」安置土地配售作業，7日將於桃園航空城聯合服務中心辦理說明會，預估約153間符合資格，申請期限至4月28日截止。

經發局表示，為保障徵收範圍內工廠與工業發展設施所有權人權益，紓解徵收所致經營衝擊，依安置作業要點辦理安置土地配售，安置對象為因拆除導致無法繼續經營，且領有生產（營業）設備搬遷補助費或搬遷救濟金，並於徵收公告前屬合法工廠、設立許可證廠商、未登記工廠或工業發展設施之一者。

據統計，目前約有153間符合安置資格，申請後按6階段選配土地，這次以前5階段為主，首先是附近地區內的合法工廠或設立許可證廠商、第二階段納入機場園區，給未符合第一階段的合法工廠或設立許可證廠商選配、第三階段為未登記工廠、第四階段針對合法建物且1樓面積達1公頃的倉儲業、第五階段則是非合法建物倉儲業，1樓面積同樣要達1公頃，若選配完仍有剩餘土地，將另通知不屬前二款的商家或店家等工業發展設施提出申請。

至於安置街廓地點，經發局說明，安置土地以乙種工業區為主，共規畫9個街廓位置，大園埔心里，臨新街溪右側、國道二號左側，共規畫6個街廓，約14.98公頃；大園埔心里，臨機場專用區左側有1個街廓，約1.19公頃；蘆竹坑口里，國一甲右側與海山路左側，規畫2個街廓，約3.31公頃。

經發局表示，目前預估第一階段有6間工廠將選配，依序為28間、117間、1間與1間，後續再視業者反映判定。7日上午9時30分將於桃園航空城聯合服務中心召開說明會，說明申請資格與相關流程。

符合條件有意申請配售安置土地者，可於4月28日前至航空城聯合服務中心現場申請，或以郵寄方式申請，逾期不受理。地政局提到，截止後將進行審查，視申請情形預估6月下旬至7月開始，按階段依序抽籤配地，後續土地點交則視工程進度辦理。