台北市為打造動物友善環境、寵物友善交通，除優化「假日狗狗友善公車」路線外，並響應國際寵物日，自11日起試辦營駛「平日狗狗友善公車」，民眾平日亦可搭乘大眾運輸工具，前往狗運動公園及狗活動區遊玩，提供飼主與寵物更多友善空間與服務，強化寵物交通。

公運處指出，為擴大狗狗友善公車服務，將多條假日狗狗友善公車路線，於11日起平日離峰時段新增2班次，試辦營駛平日狗狗友善公車；另採納民眾建議，協調業者新增闢駛大都會客運41路至「洲美狗活動區」及「三腳渡狗活動區」。

業務稽查科長郭献文補充，10月也會再開放2處狗狗友善公車，未來是否開放其他動物則看民眾反映。駕駛都有在動保處上過課，如怎麼處理狗主人與不帶狗乘客的紛爭，並訓練駕駛認識狗狗，營造愉快的氣氛。而寵物便溺等問題仍由主人負責，業者僅準備可調式牽繩及簡單的清潔用品。

公運處呼籲搭車飼主，公運處網站、動物保護處網站皆有公告行駛路線圖及相關乘車資訊，各營駛班車LED指示牌及副牌亦均有標示，乘車前請務必詳閱狗狗乘車須知。