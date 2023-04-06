三陽工業(2206)今年3月銷售2萬7743台，年增35.70%、月增18.98%，以37.6%市占奪下單月台灣銷售機車第一，更是去年5月以來連11個月機車市場單月銷售冠軍。今年第一季銷售6萬8416台，年增42.72%、季減10.40%；單季市占38.6%，年成長3.8個百分點，亦為單季銷售冠軍。

光陽KYMCO 3月銷售2萬19台，年減6.50%、月增31.95%，以27.1%市占居次。今年第一季銷售4萬8037台，年減5.62%、季減11.44%；單季市占27.1%，年比略減0.2個百分點。三陽、光陽首季銷售相差兩萬台以上。

山葉YAMAHA 3月銷售1萬3270台，年減5.03%、月增20.93%，以18.0%市占為單月銷售老三。今年第一季銷售3萬3334台，年增1.47%、季減2.24%。單季市占18.8%，年比略減0.5個百分點。

摩特動力PGO 3月銷售1847台，年減11.58%、月增67.45%。今年第一季銷售3776台，年減8.74%、季減7.87%。

睿能(Gogoro)3月銷售5443台，年減24.14%、月增55.38%。今年第一季銷售1萬593台，年減17.28%、季減40.59%。單季市占6.0%，年減2.8個百分點。GOGORO日前啟動降價，推升銷量數字，加上各縣市政策環境友善，今年銷量可望持續上漲，目標台灣市占衝上16%。