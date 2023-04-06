55歲女星伊能靜是演藝圈著名美魔女，2015年再婚小10歲大陸男星秦昊，生下女兒「小米粒」，時常透過社群分享生活。近日，她帶著公婆等共15名家人到泰國度假，丈夫秦昊雖未共遊，但霸氣地喊話：「玩得開心～刷我的卡」，獲得網友猛誇好Man！

伊能靜昨（5日）晚間在微博發文：「帶著公公婆婆、媽媽3位姐姐，再加三個小孩，一行15人浩浩蕩盪泰國行～～從一個人奮鬥到完整的大家庭～真的太幸福了～」，雖然老公秦昊沒有一起同行，但伊能靜不忘告白：「感謝沒辦法到場的秦昊老師，全程隱藏大Boss」。

沒多久，人在浙江的秦昊於留言處霸氣地示愛：「玩得開心～刷我滴（的）卡。」並轉發愛妻的旅遊文到自己的動態，被寵愛的伊能靜則開心地回應：「已刷」，還附上讚的文字貼圖，公開誇獎丈夫，上百位網友紛紛留言：「昊哥好男人」、「昊哥的情商棒棒噠」、「此次泰國之行由秦先生買單，帥帥帥」、「真幸福，昊哥真好」。

秦昊是這趟泰國行的金主，霸氣地讓老婆刷他的卡。（圖／微博@伊能靜）

伊能靜也PO好幾張旅遊的照片，除了與家人到餐廳吃飯的全家福，也上傳個人自拍照，當天她站在沙灘上欣賞自然美景，身穿粉色低胸背心，豐滿的上圍呼之欲出，大方地展露超有料的身材，而她對著鏡頭露齒甜笑，眼角沒有任何紋路，相當凍齡。