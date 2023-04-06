日本寫真偶像天木純(天木じゅん)，擁有清純臉蛋加上傲人I級核彈曲線，有著「東洋乳神」的封號，加上曾是偶像團體「假面女子」成員，人氣居高不下。時常透過社群分享生活日常的她，日前曬出一張形象照，只見上半身幾近赤裸，傲人上圍更是快要溢出來，讓網友全看傻了眼。

天木純日前在instagram曬出一張形象照，只見她綁著馬尾對著鏡頭露出時尚的「厭世臉」，身穿的平口設計丹寧上衣，除了讓上半身雪白肌膚一覽無遺，一對傲人I級上圍更是藏不住，幾乎要從上衣呼之欲出，加上略微傾身的姿勢，直接擠出一條深邃事業線，讓所有人看得血脈賁張，而她某些拍照角度，也神似以《殺很大》廣告性感形象爆紅的郭書瑤，掀起極高討論度。

眼見她再度曬出性感養眼照，網友紛紛留言：「這身材有夠火辣」、「你真的好性感喔」、「甜美性感兼具的女孩」、「太可愛了吧」、「這身打扮已經獲得最佳代言人獎項」、「美得令人嘆為觀止」，也有不少人直接附上無數顆愛心符號，完全拜倒在她的在石榴裙下。

天木純雖然常在Instagram分享辣照，但一張躺在泳池邊的養眼照，至今讓人印象深刻，只見身穿的比基尼直接鬆開，傲人胸型一覽無遺，而她則是用兩手扶著胸前布料，並且遮住重點部位，格外引人遐想，成功掌握住流量密碼。