台北市前副市長黃珊珊今天宣布加入民眾黨，民眾黨主席柯文哲表示，黃之前有去找親民黨主席宋楚瑜講過了，黃珊珊下午受訪時表示，自己跟同事們都有去說明，親民黨跟民眾黨都是柔性政黨，我們本來就是很好的盟友，這部分也不用特別做文章。

談起黃珊珊入黨，柯文哲在黨中央回應「很好啊」，至於會去跟宋楚瑜溝通？他回應，「有啦，她（黃珊珊）之前有去找宋楚瑜講過了。」

黃珊珊下午在台玻大樓受訪表示，這也是蠻自然的事，從我在市政府這麼多年，還有在市議會20幾年，相信對於自己從政的一些過程，大家都很了解。

她說，這次因為一直在幫忙柯文哲參加總統大選的這些規畫，相信他會是很好的總統候選人，希望能夠盡一己之力，集結能集結的力量，能夠團結，不管是第三勢力，還有一般中間選民，都希望能夠爭取到各界的支持，「我相信柯文哲，我也願意繼續支持他」。

至於為何在此時間點加入民眾黨？黃珊珊指出，應該是說，我們一直都是很好的戰友，當然因為現在必須面對總統大選這麼重要的選舉，要去協助柯文哲的選務，有很多工作要跟民眾黨一起合作，這件事情也是經過思考，在這個過程，相信大家知道她跟民眾黨之間的理念幾乎都是一樣，相信這是一件很自然的事情，也沒有什麼特別的問題。

對於柯文哲稱黃珊珊有找親民黨主席宋楚瑜報告，黃珊珊珊表示，自己跟同事們都有去說明，大家都很清楚，親民黨跟民眾黨都是柔性政黨，所以我們本來就是很好的盟友，相信這部分也不用特別去把它做文章，相信大家對她都非常的了解，這是她個人的選擇，自己會承擔這樣的決定。

由於黃珊珊同時是選決會成員，媒體問對於不分區擔任2年的看法，黃珊珊回應，上次才開第一次會議，還會有後續的討論，任何政黨都會在內部有不同機制，相信等到討論結果出來，才會有比較明確的方向，但是不管是任何政黨都應該提出最好的人選，當然每個政黨每個政黨考慮，應該要尊重選決會的決議。

至於自己是否參戰不分區？黃強調，「請大家不用幫我找工作」，自己現在第一個要務就是陪柯文哲去美國訪問，希望這次訪問非常成功，明天有記者會，請大家來參加，希望在這過程不是看到個人問題，而是希望能夠更多民眾知道我們希望帶領台灣往哪個方向去。對於「柯珊配」，黃珊珊稱，「所以說不要幫我找工作」。