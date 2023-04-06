吳、盧女等22人，依詐欺、洗錢防制法送辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

吳女在網路發布徵才廣告。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

吳女在網路發布徵才廣告。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

錄取通知書。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲做案手機、2本銀行存摺、1批面試資料等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄41歲吳姓女子去年畢業求職潮時，在網路應徵咖啡豆供應商客服，為吸引許多新鮮人應徵，還標註「只要會複製貼上即可」，吸引如25歲盧姓女子等新鮮人應徵，但實際是吳女利用求職方式，騙取盧女等人的帳戶，再提供給詐騙集團洗錢用。警方獲報調查，查獲吳、盧女等22人，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

據悉，去年7月間，吳女趁大學畢業潮，許多新鮮人畢業求職，在臉書等網路平台發布徵咖啡豆供應商業務助理、客服人員的徵才廣告，為了能吸引新鮮人目光，文內還標註「咖啡豆介紹，複製貼上即可」，並開出2萬8至3萬2薪水。廣告一出，先後吸引急需找工作的盧女等人前來應徵。

當盧女等人來應徵時，吳女就會給一張「錄取通知書」，索取應徵者的身分證、帳戶影本，盧女等人不疑有他，按照通知書上的要求提供證件，不料吳女卻是利用假求職方式，騙取帳戶後再提供詐騙集團洗錢用。

後來詐騙集團得手帳戶後，就會利用「猜猜我是誰」、「解除分期付款」電信詐欺方式詐騙，將詐騙金額匯入盧女等人帳戶內，吳女再以咖啡豆的「貨款」等理由，派盧女等人去提款後給公司「會計」，事成後可依抽成獲利。

高雄市刑事警察大隊獲報，組成專案小組調查，經多日蒐證下，在大寮區將吳女、盧女逮捕，查獲做案手機、2本銀行存摺、1批面試資料等證物。

據了解，吳女辯稱僅負責面試應徵，否認參與詐騙；盧女則哭訴不曉得貨款原來是詐騙集團的贓款，對於詐騙完全不知情。警方初步釐清有28人受騙，損失逾300萬元，並根據證物查出另外22名應徵者，其中包含15名剛畢業的新鮮人。全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。警方持續溯源偵查，釐清是否有其餘共犯、被害人。