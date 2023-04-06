行政院洗錢防制辦公室鑒於網路交易盛行、第三方支付多元，成為洗錢或資恐工具，為提醒民眾小心防範，特別在清明連假期間在T1職籃賽例行賽設攤進行防制宣導活動，希望透過與球迷觀眾近距離互動，宣導虛擬世界所帶來的新興洗錢的風險。

T1 職籃賽設攤游戲闖關 洗防辦宣導洗錢防制受好評。（法務部提供）

T1 職籃賽設攤游戲闖關 洗防辦宣導洗錢防制受好評。（法務部提供）

洗防辦指出，面對不斷變化的洗錢犯罪威脅，加以網路交易盛行，民間消費支付工具多元，因高度匿名性、去中心化、跨境移轉及快速交易等特性，近年來已成犯罪者濫用的洗錢及資恐工具之一。

T1 職籃賽設攤游戲闖關 洗防辦宣導洗錢防制受好評。（法務部提供）

洗防辦為提醒民眾小心防範，特別於清明連假期間，4月3日在新莊體育館T1 League職籃賽例行賽中信特攻主場，進行設攤辦理洗錢防制宣導活動。洗防辦透過和球迷觀眾就近互動，並同時於球場看板播放宣導短片「柴語錄」及「淑芳阿姨大眾篇」，呼籲虛擬世界所帶來的新興洗錢的風險。

T1 職籃賽設攤游戲闖關 洗防辦宣導洗錢防制受好評。（法務部提供）

由於洗防辦攤位活動逗趣，獲民眾熱烈響應，吸引大批現場觀賽人潮排隊，遊戲內容安排迷你籃球趣味對戰以及洗防知識快問快答，並掃瞄QR code訂閱洗錢防制辦公室YouTube，即可獲取小禮物，以遊戲走入民眾的方式，引導民眾加強洗錢防制的觀念，以增進國人對於洗錢防制相關措施之瞭解與支持。

T1 職籃賽設攤游戲闖關 洗防辦宣導洗錢防制受好評。（法務部提供）

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