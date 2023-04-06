因應全民普發現金6000元，中友百貨破天荒推出滿6000元再加贈12張、總值6000元電子購物券。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

因應全民普發現金6000元，中友百貨破天荒推出滿6000元再加贈12張、總值6000元電子購物券。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

新光三越台中中港店即日起到4月18日在10F天空劇場盛大舉辦「日本商品展」。（新光三越提供／馮惠宜台中傳真）

全民普發現金6000元帶動百貨業清明連假買氣，台中各百貨粗估清明連假業績較去年連假成長40％，因應6日全面普發入帳，中友百貨破天荒推出滿6000元再加贈12張、總值6000元電子購物券；新光三越台中店則推出日本商品展，台中大遠百則有化妝品、內睡衣單日累計3000元送300元的優惠。

中友百貨店長陳俊華表示，本次政府普發6000元現金是歷年最高金額，3月31日起陸續有民眾領到普發現金6000元，帶旺連假期間逛街人潮與業績，相較去年清明連假該店全店成長近4成，其中以名品品牌區因有獨家新櫃CASETiFY加入陣容開幕買氣洶湧，以及iStore表現不俗，成長56.3％最高；青少年喜愛的休閒運動用品服飾成長高達45.9％，美食食品區成長也高達39.25％。

為加大促銷力道，中友百貨即日起到4月20日止，當日消費滿6000元再加贈6000元電子購物券，贈送之6000元電子購物券分別是1F化妝品區200元購物券6張、全館300元購物券6張以及名品、珠寶、大家電500元購物券6張，在下一筆交易時達到指定門檻可折抵一張，且活動期間同享全館點數3倍送，等於消費6千可獲180點，而扣31點可抽價值近10萬元電動機車等多項好禮。

新光三越台中中港店即日起到4月18日在10F天空劇場盛大舉辦「日本商品展」，集結近60家日本人氣名物，包括北海道超高人氣伴手禮「六花亭起士脆餅」、職人手作美食必推淺草街邊名店「銀座炸肉餅」、老饕魂牽夢縈的頂級美味「牛嶋-和牛便當」，讓無法到日本旅遊者，也能用舌尖暢遊日本。