阿翔（左）、浩子扮成豆類示範豆皮製作過程。（民視提供）

浩子、阿翔、籃籃主持的民視、八大《綜藝新時代》，日前前往桃園大溪體驗豆皮達人的工作，職人老闆說豆漿鍋加熱發出的蒸氣，讓員工臉越蒸越年輕，年輕女員工常常蒸得皮膚吹彈可破，馬上就覓得良緣被追走。籃籃跟巫苡萱一聽就蹲在豆漿鍋旁猛蒸臉，當阿翔要阻止時，籃籃更直白說「你臉這麼老，趕快跟著多蒸臉」，氣得阿翔怒喊大家都已經來不及了。

浩子薄膜就像豆皮，笑翻眾人。（民視提供）

如何將豆皮撈的快速又漂亮是一門學問，浩子表示日本人都把剛撈起來的豆皮稱為「可以吃的絲綢」。在體驗完豆皮的工作後，大家也幫附近的鄉親及小朋友做觀光導覽，認識各種豆類食品的製作過程，浩角翔起為了讓小朋友們更容易認識豆皮的製作方法，便扮起「黃豆」。一開始示範磨豆漿，阿翔抓起躺下浩子的腳，浩子抓阿翔的腳，兩人形成一個圓字滾動，爆笑場面讓小小孩看傻了眼。製作單位還特地製作一張浩子等身海報，看起來就像阿翔把浩子活剝一層皮示範製作豆皮，呈現豆漿加熱後表面就會產生豆皮，「浩子薄膜」飄出來時，看得一旁小朋友是哈哈大笑。

籃籃看到蚯蚓後瘋狂尖叫。（民視提供）

最後，職人表示剩餘的豆渣可以養土，為了讓土壤更好吸收，要先拿鏟子挖出一條溝，再把豆渣倒進溝裡，沒想到在挖溝的過程，土裡冒出了滿滿的蚯蚓，嚇得籃籃花容失色，尖叫連連，失控程度連一旁小朋友都傻眼，直呼「籃籃姊姊比蚯蚓還恐怖」。