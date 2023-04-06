受惠新款旗艦一體機VIVE XR Elite業績帶動，宏達電3月自結合併營業收入為5.09億元，月增率102.66%，年增率19.72%。宏達電累計1至3月自結合併營業收入為9.75億元、年減少11.67%。

宏達電在VR布局上持續透過與地方縣市政府作，擴大能見度，日前才與高市府則推出百年藝術殿堂英國V&A博物館與宏達電合作的VR作品「愛麗絲：越奇越怪」數位藝術特展，將O2元宇宙體驗館變身愛麗絲夢遊仙境場景，為經發局力推的5G AIoT科技發展提供最好展示。

另外，宏達電與台北電腦公會、遠傳(4904)及49家創始會員成立「多元宇宙應用聯盟」，以零售電商、醫療照護、綠色永續、製造工業、文化娛樂、教育學習與公益治理為重點發展領域，號召各相關元宇宙產業業者加入，期待為市場帶來更大商機。

宏達電今年全力部署元宇宙領域，在智慧型手機上，預計第二季會推出第二款與元宇宙相關的智慧型手機，首款主打和元宇宙相關的智慧機產品是在2022年6月底發表的HTC Desire 22 pro。今年宏達電在智慧型手機產品的規畫會以健全元宇宙整個應用方式出發，讓消費者有更好的體驗，且會走相對高階的市場定位，初估時間點會落在5月或6月。