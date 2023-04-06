牧德科技3月合併營收為1.85億元，月增1.06%，年減9.24%，累計前3月合併營收為5.31億元，年減13.11%。

牧德表示，目前整體市場氛圍仍呈現保守，持續觀察庫存去化狀態、第2季訂單狀況，以及中國大陸解封後經濟重啟的狀況，對2023年整體看法不變，持謹慎保守看法。

牧德也將持續開發高性價比新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，新產品將陸續上市，帶來成長動能。