牧德科技3月合併營收為1.85億元，月增1.06%，年減9.24%，累計前3月合併營收為5.31億元，年減13.11%。
牧德表示，目前整體市場氛圍仍呈現保守，持續觀察庫存去化狀態、第2季訂單狀況，以及中國大陸解封後經濟重啟的狀況，對2023年整體看法不變，持謹慎保守看法。
牧德也將持續開發高性價比新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，新產品將陸續上市，帶來成長動能。
牧德科技(3563)3月合併營收約1.85億元，月增1.06%、年減9.24%，目前整體市場氛圍仍呈現保守，將持續觀察庫存去化狀態及第2季訂單狀況，牧德表示，對2023年營運持謹慎保守看法。
牧德科技3月合併營收為1.85億元，月增1.06%，年減9.24%，累計前3月合併營收為5.31億元，年減13.11%。
牧德表示，目前整體市場氛圍仍呈現保守，持續觀察庫存去化狀態、第2季訂單狀況，以及中國大陸解封後經濟重啟的狀況，對2023年整體看法不變，持謹慎保守看法。
牧德也將持續開發高性價比新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，新產品將陸續上市，帶來成長動能。
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