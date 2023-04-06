有鑑於全球地緣政治風險加劇，網通廠紛紛在台灣、大陸外找尋第三生產基地，智邦越南新廠區日前已經完工，在上月底首批出貨，智邦看好新廠區是智邦在亞洲與全球市場佈局的一部分，後續將陸續增加新的生產線，為亞洲地區的客戶提供更好的產品和服務。

智邦越南新廠位在越南北部永福省的昇龍工業園區設廠，佔地11,340平方米，初期計畫投資2500萬美元、約新台幣7.45億元。昇龍工業區距離大陸邊境約30公里，距離河內市中心約40公里，距離海港約20公里，為越南北部最重要的工業區，預估年底占整體產能比重約一成。

法人表示，今年有鑑於宏觀經濟不確定性仍高，故企業預計將精簡支出較傾向減少低階設備，預計智邦2023年100G交換器出貨與去年持平，但400G交換器在資料中心升級趨勢與AI應用加持下將顯著成長，一般企業預計於2023年底、2024年初開始導入400G交換器，有利於智邦2023年營運再挑戰新高。