此外，大汽電（8931）因近年營運調整策略發揮，去年獲利翻倍衝高。為降低對動力煤風險衝擊，啟動目標2026年完成發電機組的能源轉型計畫，躋身較低碳排的燃氣發電廠，搭配去年底投入SRF（固體再生燃料）生產可售予其他汽電共生廠做燃料使用，增加營收來源，營運動能活絡增溫。

分析師認為，國際動力煤價連兩季下滑，第二季有望續降，民營電廠成本壓力可望有效改善，加上電價調漲、核電除役，夏季用電烘托，台電增加對汽電共生廠、民營電廠購電比重作為基載電力，搭配電業工程專案、綠能布局陸續推展，有助台汽電、大汽電營運添利。

台汽電表示，陸域風電投資持續推動彰化地區漢寶、芳苑等風力發電開發案，且因應苗栗沿海風力機組老舊，規劃加速風機重置，環評作業正持續進行。彰化永興地區漁電共生開發案已取得能源局環社檢核因應對策報告核定函，在烏山頭二期水面型光電標案也是由轉投資事業星曄綠能得標，營運利基持穩提振。

大汽電去年三大業務聯袂成長，電力營收比51.57％，蒸氣占比34.49％，處理鄰近染整廠的廢溶液處理事業群約10％；全年營收創新高，年增43％，獲利倍增，EPS3.01元。今年伴隨台電收購電價調整、重油轉型天然氣、投入SRF（固體再生燃料）生產，營運蓄勢更上層樓。