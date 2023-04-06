秦嵐劇中遭老公背叛又流產。（愛奇藝國際站提供）

張峻寧劇中說出許多渣男語錄讓劇迷氣得牙癢癢。（愛奇藝國際站提供）

鄧家佳飾演安寧，性格冷酷堅韌的單親媽媽。（愛奇藝國際站提供）

秦嵐與鄧家佳攜手出演的愛奇藝國際站陸劇《燦爛的轉身》，描述性格迥異的失婚女強人與堅毅單親媽，彼此陪伴渡過人生難關的過程。其中秦嵐飾演的女主角「蘇菲」狠撕渣夫，不留餘地，爽快劇情讓觀眾看了叫好，而渣夫張峻寧在劇中的各種渣語錄，也引起觀眾熱議，讓該劇在愛奇藝平台熱度值在短時間內突破7500。

《燦爛的轉身》劇情緊湊，秦嵐飾演的蘇菲一開始便發現老公閆偉倫（張峻寧 飾）車上飄出陌生的香水味，還在他的包裡找到不屬於她的女性內衣，女人的第六感告訴她事情不單純，於是她暗地裡布局抓姦，和軟爛渣夫及囂張小三鬥智。

秦嵐先是狠嗆小三，「對家庭不負責，到處施捨感情的男人在我這兒跟垃圾沒什麼兩樣，處理垃圾的事情就交給妳了。」面對敗光她積蓄並下跪求合的老公，她則選在結婚11週年派對上，公開他的出軌行徑，當眾宣佈離婚，讓他顏面盡失。而在離婚後，她歷經女兒不諒解及流產的打擊，身心陷入低潮，鄧家佳飾演的安寧，獨自扶養兒子多年，深知她的苦，一路陪伴在旁，兩人相互扶持展開絕地反擊。

秦嵐受訪時表示，她拿到劇本後便對蘇菲一角產生興趣，演來更是相當過癮，聊起辨別渣男的方法，秦嵐侃侃而談，「主要是演完《燦爛的轉身》後，我有很多領悟，不少女生因為性格比較被動，所以都喜歡主動示好的男生，但是面對主動出擊的男生，我覺得要格外謹慎，過於主動的男生不僅顯得很油，做事也容易沒有底線，像是動不動就下跪的那種千萬要不得，男生要有自己的底線跟品德，這樣兩人在戀愛時才能保有彼此、相互尊重，感情不是一昧的讓步跟付出。」

《燦爛的轉身》裡，秦嵐怒槓小三不手軟，提及插足別人婚姻當第三者的行徑，她也心直口快地說：「很多女生覺得沒關係，他有家庭但他愛我啊！他愛妳的什麼？他愛的是妳的年輕，但妳很快就不年輕了。」她的一番言論，讓網友大讚她是「人間清醒嵐」。

另外，劇中飾演秦嵐老公的張峻寧也因為說出「男人哪個不撒謊的」、「我騙妳是因為我愛妳」、「我出軌跟我愛妳沒有關係」等各種令人傻眼的渣語錄，成為討論話題。在最新的第12集中，離婚的兩人在街上巧遇，張峻寧不檢討自己外遇，把家庭破碎主因全怪罪在秦嵐身上，誓言要她「加倍奉還」，還對及時趕來的鄧家佳出言不遜，氣到秦嵐賞了他一巴掌，他也順勢回擊，鄧家佳見狀直接出拳反制，成功趕走渣夫，讓劇迷看了叫好表示，「該動手就要動手，這劇情夠帶勁啊！」