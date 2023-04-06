東方白鸛俗稱「送子鳥」，日本與韓國都非常重視其生態保育。（鳥友陳春蓮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口近年來進行揚塵防制與生態保育，吸引眾多候鳥棲息，鳥友6日發現有逾10隻東方白鸛在此出沒，是歷年來最多的紀錄，東方白鸛被「國際自然保護聯盟」列為瀕危物種，日本、韓國官方都全力保育，甚至進行人工繁殖，希望台灣政府也能提出保育計畫，讓東方白鸛成為台灣的留鳥。

水利署第4河川局「濁水溪出海口生態園區」去年底啟用，豐富鳥類生態成為賞鳥人士的最愛，之前焦點集中在100多隻黑面琵鷺群聚，近日則是東方白鸛成為主角，因為有鳥友記錄到13隻東方白鸛齊飛，數量全台最多，不少鳥友聞風而來，希望能拍下歷史性照片。

張姓鳥友表示，濁水溪出海口是台灣目前最大的東方白鸛棲息地，從4月開始，當氣候適合時，牠們就會在空中盤旋，經常飛行數小時，範圍涵蓋整個濁水溪口與六輕工業區，某些特殊情況也會到飛到北部金山、基隆河口等地，再回濁水溪口棲息。

張姓鳥友說，其中1隻東方白鸛去年11月就來到濁水溪口，根據腳環追蹤得知，是2022年5月出生於日本石川縣的幼鳥，疑因長途飛行體力透支，停棲在濁水溪口麥寮段工業區路邊，為防止牠遭車輛撞擊，港務警察、海巡人員、台塑企業駐警隊、民間人士都投入救助，讓牠得以健康平安。

鳥友指出，東方白鸛俗稱「送子鳥」，是一種大型水鳥，飛行姿態相當優雅，有東方白鸛的地方代表著祥和，日本與韓國都非常重視其生態，設有官方的東方白鸛保育中心，希望台灣官方也能考慮設置，讓東方白鸛在台灣繁衍定居成為留鳥。