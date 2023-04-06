美式賣場好市多COSTCO不時會推出優惠，一名會員日前逛好市多時特地上網發文，舒潔衛生紙特價中，每袋折扣65元，期限到本月16日為止。貼文一出，有網友笑說，媽媽一次就扛了6袋回家，甚至還有其他會員興奮地大喊：「衝啊！」

原PO在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》分享，昨（5）日去好市多購物時，赫然發現舒潔衛生紙100抽24包的組合有優惠，原價399元折扣後的價格為334元，等於省下65元，這波活動為期14天，到本月16日截止，數量以現場銷售為主。

貼文曝光後，引來會員留言回覆，「我早上也有買了兩袋」、「沒限購喔，我媽昨天一次幫大家買了六袋」、「衝啊」、「讚喔！不少人買」、「我已經買三袋回來了」。

據了解，上一波好市多自有品牌科克蘭衛生紙的特價時間僅有3天，且剛好都是在平日，有不少人下班後特地衝好市多搶購，而眾網友對於兩品牌的喜好程度也不盡相同，「覺得科克蘭比較好用，比較厚又不容易破」、「我用科克蘭擦完之後會有屑屑耶？」、「會掉屑+1，目前也改用舒潔」、「舒潔衛生紙份量變少了，感覺抽沒幾張就快用完了，不推薦」。