再生雙法上周完成初審，爭議較大的《再生醫療法》中，第16條細胞提供者的條件仍保留，需待朝野協商決定。有學者認為，細胞、組織的提供者應限自用，以免日後出現細胞買賣、沒有意思能力的未成年人不斷成為細胞提供者的倫理爭議。生技業者則認為，自體細胞治療有其限制，病患會來不及等上2、3個月，病情就惡化、死亡，隨取隨用、成本低的異體細胞治療，才是未來的趨勢。

根據《再生醫療法》草案第16條，再生醫療組織、細胞來源的提供者以有意思能力的成年人為限，但顯有益於特定人口群或未能以其他對象取代者，不在此限。條文允許胎兒經母親的書面同意、無行為能力者經監護人書面同意後，成為捐贈者。

有學者擔憂，草案對提供者的規範，恐讓《姐姐的守護者》劇情重演，家長可能為了治療老大，不斷讓老二成為捐贈人，若細胞具有相當價值，甚至可能導致細胞買賣，倫理爭議大，呼籲立法機關將限制自用入法，避免憾事發生。

長聖生技董事長劉銖淇今指出，站在細胞治療的觀點，未來的走向幾乎不可能停留在自體細胞治療。《特管辦法》認為自體細胞較安全，沒有什麼排斥問題，劉銖淇也認同從安全的地方開始做，不過自體細胞治療與異體細胞治療，在細胞的活性、耗費的成本、時間上都有差異。

劉銖淇表示，如果一個人得了癌症，再取對方的字體細胞來做免疫細胞，活性已經不夠，和年輕捐贈者所能提供的細胞並不一樣。另外，以臍帶間質幹細胞為例，一條臍帶，一次的檢驗費用，可檢驗的樣本多達1000個，單獨一個人來做，檢驗費用還是要花這麼多，因此自體細胞治療的成本也較高。而中國輻醫與長聖生技合作的CAR.BiTE-γδT免疫細胞治療，因大量製作，成本最多可降至5～10倍。

第三個差別是，異體細胞治療有隨取隨用的好處。劉銖淇解釋，對於罹癌的患者來說，若要接受自體細胞治療，製程得好上2個月以上，患者可能因等不及而病逝，但異體細胞治療則可以再有需要的時候馬上使用。

劉銖淇同意《再生醫療法》的修法需要更完備，但也不忘提醒，對細胞治療的公司而言，自體細胞治療僅能就近做，走向異體才能走向國際化。近期CAR.BiTE-γδT免疫細胞治療運用於動物實體癌的研究成果即將刊登於國際期刊《Advanced science》，希望藉著新的治療，提升台灣生技公司的地位，讓世界能因長聖生技而看到台灣。