高雄老字號「吳響峻布莊」開業近70年，全盛時期全台都可看見「吳響峻布莊」招牌，但近年消費市場改變，從20幾家銳減為4家。未料，今（6）日驚傳創辦人吳響峻3月已辭世，享壽86歲，4月2日已低調完成告別式。

吳響峻出身是台南將軍鄉，家族以務農為業，13歲時隻身到高雄做「囝仔工」，在高雄大溝頂一帶學習賣布，他曾形容「做到流鼻血」，但比起讀書卻興味濃厚。

高雄老字號「吳響峻布莊」開業近70年，創辦人吳響峻（前排中）一手打造布業王國。（讀者提供）

當完兵後的吳響峻用過去幾年在台北工作的積蓄開始做起小生意來，從高雄開設第1家「吳響峻布莊」，一手打造布業王國，事業版圖遍及全台，開了20多家分店，但近年受到消費習慣、布業生態以及經濟環境改變等因素，只剩下4家，包括高雄青年店、中山店、維新店以及台中繼光店。

高雄老字號「吳響峻布莊」開業近70年，創辦人吳響峻（前排右三）一手打造布業王國。（讀者提供）

吳響峻也並非一帆風順，1977年當布莊意氣風發時，一場火災讓他多年心血付之一炬，還揹負巨額負債，但無情火未將他擊垮，供貨商黃茂雄更是情義相挺，不催討債務，又持續供貨，大火後吳響峻把布搬到外面賣，結果生意是「做1個月更勝過去3個月」，甚至好到連警察都得出面「管一管」，把剪刀、布尺都一併沒收。

值得一提的是，每年大年初五開工日都會在青年路總店燃放鞭炮，一年還比一年長，曾在羊年一口氣加碼放1萬台尺，約3公里長鞭炮排成「羊」字，近年則因空汙與環保問題，改為音響鞭炮聲代替。另外，吳響峻對於公益不遺餘力，2016年台南大地震死傷慘重，第一時間捐出大量長毛絨保暖毯，分2卡車運進災區。

近年傳出吳響峻身體亮紅燈，傳出中風後，就鮮少公開露面，未料今天竟傳出吳響峻3月已逝世消息，上周悄悄舉行告別式，不過家屬十分低調，消息並未曝光。

熟識吳響峻多年的地方人士今也向本報證實此事，2日參加吳響峻的告別式，靈堂相當簡樸，家屬相當低調，鮮少人收到訃聞，而目前布業則交由二代及女婿等人打理。