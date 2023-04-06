台中清新溫泉飯店瞄準疫後出遊與用餐人潮，即日起至6月30日推出「日本食の祭」，設計近百道具日本代表性的美味料理，更祭出2人同行用餐享第2人半價之優惠。（潘虹恩攝）

疫情解封，台中清新溫泉飯店瞄準疫後出遊與用餐人潮，即日起至6月30日推出「日本食の祭」，設計近百道具日本代表性的美味料理，更祭出2人同行用餐享第2人半價之優惠，每人再加贈餐飲抵用券，盼讓消費者透過舌尖暢遊日本，同時喚起對於日本旅遊的美麗記憶。

清新溫泉飯店副總曾映維指出，日本美食是國人接受度相當高的食物，加上日料中使用較多生冷的食材，在炎熱的夏天食用較爽口，因此清新溫泉此次推出「日本食の祭」，結合「型男主廚」黃米澤推出近百道日本美食，迎接疫情解封后的出遊及用餐人潮。

黃米澤說，此次率團隊操刀規畫全新的日式料理菜單，其中「日式醬香牛筋」是道傳統的日式料理，將牛筋加入醬油、味噌、酒、糖等調味料中一同燉煮，經過長時間的慢慢燉煮，牛筋肉逐漸軟化，入味香濃；「霧島相撲火鍋」以豬骨、鹽、味噌、大蔥、辣椒等多種食材調味後的極致湯底，口感豐富、肉質鮮美；傳統的日本家庭料理「日式豚肉燉菜」由豬肉、各種根莖類和調味料製成，口感豐富，豬肉鮮嫩多汁，味道醇厚，蔬菜入味香甜。

另有，融化初心的北海道巧克力鍋、經典不敗的壽喜燒、美味可口的炙燒牛肉飯捲、濃郁的豚骨湯麵、新鮮上桌的刺身與壽司等多道五星級美食與甜點。

曾映維說，清新溫泉即日起至6月30日推出「日本食の祭」，新采自助百匯餐廳不分平、假日午、晚餐，只要2人同行用餐還享第2人半價優惠，還會再加贈餐飲抵用券200元；另，清新溫泉飯店加碼推出「泉の饗宴」專案，享用美食外，還可以讓身心獲得充分放鬆。