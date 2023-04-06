楊謹華竟然將床墊搬去露營。（TVBS提供）

林心如（右）和江怡蓉錄實境節目《光露營就很忙了》。 （TVBS提供）

TVBS《光露營就很忙了》今（6日）曝光反差篇預告，夯劇《華燈初上》裡的「光小姐」謝欣穎、郭雪芙、江宜蓉穿著露營裝，帶著大行囊、配戴毛帽、水瓶、露營燈等，配備宛如要到無人島般齊全，讓林心如、楊謹華2位媽媽吐槽她們：「是去露營又不是去無人島，也帶太多東西了吧。」

為睡眠品質 楊謹華搬床墊去露營

談起這幾次錄影，各自準備多少露營隨身物品，林心如表示都只帶一個行李箱裝些睡衣與貼身衣物就足夠，不過一定會帶上女兒的小毯子，一解錄影時的相思之苦。而楊謹華準備最齊全，第一次還帶2個大行李箱，適應後才減少備品只帶1個，她說：「習慣直接將家裡正在用的保養品整瓶帶著，還有吹風機、毛巾等生活必需品，就佔了行李箱一半。」為了睡眠品質，她甚至將床墊都搬過去，「希望就像睡在家一樣」。

郭雪芙這次準備露營小拖車、登山後背包，第1次還有帶一個小的手提行李箱，裡面裝了頭燈、手提吊燈、充氣枕頭、睡袋；江宜蓉除了盥洗用品、衣物外，必備物品是防曬物品和帽子，因為皮膚曬太烈的太陽光會過敏起水泡，她還把果汁機帶去露營，「希望空閒的時候可以吃點小零食，還可以榨果汁來喝。」

謝欣穎則是有一條從小到大的小被被，也帶去一起露營。《光露營就很忙了》16日起每周日晚間8點在TVBS歡樂台、TVBS精采台，晚間10點台視播出。