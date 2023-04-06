翁家明對劇中女兒顏曉筠呼巴掌不手軟。（民視提供）

王瞳也為劇中姊姊出一口氣。（民視提供）

曾子益、顏曉筠劇中被痛打。（民視提供）

蘇晏霈與顏曉筠、賴芊合搞笑合影。（民視提供）

翁家明為蘇晏霈修理自己的女婿曾子益。（民視提供）

尹昭德護女之情溢於言表。（民視提供）

蘇晏霈在民視8點檔《市井豪門》中，飾演為了復仇而吃盡苦頭的劉佳雯，還被網友封「台版宋慧喬」，沒想到劇情進展到品牌發表日，她的復仇計畫被獄友搞破壞，導致她曝光真實身分，也順道把曾子益、顏曉筠、賴芊合對她的惡行惡狀公諸於世，3惡人輪番被教訓；從翁家明的巴掌開始，到尹昭德的連環爆，王瞳也替姊姊揮出連環巴掌。蘇晏霈表示這一場戲大家都繃緊神經，為了讓觀眾看得更過癮，經過大家討論，有特別加上了兩姊妹聯手的巴掌，自己當下也很投入，覺得很爽快！

劇中深愛蘇晏霈的翁家明表示，這一場戲他打了女婿曾子益4個巴掌、踢了2腳，女兒顏曉筠則是挨了他4個巴掌，他說打女兒真的會心痛，而且重頭戲大家在伸展舞台上「追趕跑跳碰」，又是破口大罵、動刀、甩巴掌還有踹人的戲碼，一連串拍攝下來，讓他直呼骨頭快散了，過程好激烈。王瞳則說這場替姊姊蘇晏霈「棒打惡人」，真的很過癮，也覺得自己賞巴掌技能再度提升，但拍攝前會先對手討論一番，就怕打傷對手。

當日苦主曾子益表示，這場戲有個插曲是賴芊合被狂甩巴掌，大家都跟尹昭德一樣看得入迷，但隨即尹昭德要揍他肚子再賞耳光，結果忘記要揍肚子，直接甩了一個響亮的耳光，大家也很有默契繼續演下去，等導演喊卡後，兩人忍不住相視而笑。

一旁的倪齊民看到曾子益又是被揍又是被打，問他有沒有算過在《市井豪門》被打超過100下了嗎，他笑說這個請網友來算好了，他自己每次被打完都暈了，來不及記下來。

雖然復仇計畫有所改變，蘇晏霈表示，拍攝過程看到爸爸尹昭德及妹妹王瞳出現，讓她頓時吃了定心丸，開始和王瞳對這些惡人來個雙人連環掌；她說打人就是要打到觀眾的心坎裡，本來只是王瞳要打，她心想如果她可以再補一個巴掌，應該更爽快，沒想到跟大家討論後，發現這樣更好更有張力，有姊妹聯手打擊壞人的感覺。