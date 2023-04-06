中國大陸外交部發言人毛寧6日主持例行記者會。有記者提問，近期西班牙首相桑傑士、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩相繼訪中。有評論認為，中歐高層近期往來頻密，預示著中歐關係正迎來暖春。對中歐關係下一步發展有何期待，毛寧回應表示，中歐各領域交往迅速重啟，正全面鋪開。中方願同歐方一道推動中歐大交流、大合作，在交流合作中增信釋疑，縮小分歧。

毛寧指出，近期多位歐洲領導人訪華，成果豐碩。大陸國家主席習近平會見了桑傑士首相，並將同馬克宏總統和范德賴恩主席深入交換意見，為中西、中法、中歐關係的下一步發展提供戰略引領。現在中國同歐洲國家幾乎每周都在北京舉行外交部政治磋商，為下階段中歐之間頻密的高層互動做準備。數10位歐洲商界領袖出席了今年的中國高層發展論壇，表達了在華投資興業的信心和期待。

毛寧稱，一年之計在於春，如今春意已盎然，中歐各領域交往已迅速重啟，正全面鋪開。近期中歐之間的熱絡往來充分表明，雙方雖然存在一些分歧，但更有溝通交流的強烈願望，廣泛深厚的共同利益。今年是中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年，作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，中方願同歐方一道推動中歐大交流、大合作，在交流合作中增信釋疑，縮小分歧。以中歐關係的穩定發展，為動盪的世界持續注入確定性和正能量。