至於大眾關注的政府普發6,000元事宜，3月30日(含)以前選擇以北富銀帳戶收款者，北富銀已於系統整併完成後按原定規劃於4月4日執行入帳作業；如3月31日(含)以後選擇以北富銀帳戶收款，則會在扣除假日後2至3個營業日內入帳。

北富銀表示，感謝主管機關悉心指導、全體同仁通力合作及所有客戶的支持，讓本次合併能圓滿完成。為確保客戶權益，北富銀針對雙方系統整合進行了縝密規劃，全體動員執行4次系統平行測試、切轉演練及壓力測試，以期在安全、穩定、高效的原則下完成合併作業。此外，考慮到民眾連假時可能因突發狀況急需現金支應，北富銀特別在停機期間於全台179間分行全面提供緊急現金提領服務，共計有276人次使用到此項緊急措施，客戶也對北富銀本次合併作業的完善貼心表示讚許。

本次北富銀與日盛銀合併，可望發揮雙方優勢，為客戶、員工、企業及產業創造多贏。一方面，透過經營效率的提升及風險管理能力的強化，驅動產品服務升級創新，結合富邦旗下豐富金融生態圈，帶給客戶卓越的金融體驗，在厚植企業競爭力的同時，也提供員工更穩定寬廣的發展空間。

合併後，北富銀全台分行數增加至179家，躍居民營銀行之首，北富銀及原日盛銀客戶均將受惠於服務據點的增加，享有更便捷的服務體驗。日後全台179家分行皆將秉持公平待客精神，積極深化在地經營、落實普惠金融，提供民眾友善親切的優質服務。

北富銀在香港、大陸、越南、新加坡、印尼、澳洲等地共已設有33處服務據點，建立完善的整合協作機制，合併後，原日盛銀客戶將可享受全方位專業海外服務，協助客戶掌握國際商機，提升跨國金融體驗。

慶祝合併順利完成，北富銀同步推出台外幣優利定存活動，4月28日前，個人戶自其他金融機構匯入之新資金，得臨櫃辦理台幣6個月定存，可享年息1.6％優利，名額有限，額滿為止；如果臨櫃以新資金辦理美元定存，或透過富邦行動銀行「美元優利」專區以新台幣換匯後申辦美元定存，則可享3個月定存年息4.38％、6個月定存年息4.48％、12個月年息4.58％的優惠利率，邀全台客戶一同分享喜悅。

北富銀補充說明，合併後，原日盛銀金融卡仍可繼續使用一年，原日盛銀信用卡可繼續使用半年，客戶亦可透過北富銀網路銀行、行動銀行APP進行原日盛銀帳戶的各項線上交易及明細查詢，相當簡單便利。如果需要更換存摺或金融卡，則可由本人擇日攜帶原日盛銀存摺、金融卡及必要證明文件至各地分行更換即可。

以滿足客戶多元需求為目標，北富銀致力創新產品服務、深化產業經營，打造便捷安心的一站式金融體驗，備受市場及客戶好評。未來，北富銀將以更堅強的陣容及豐富完善的金融產品服務，滿足廣大客戶的需求，成為全台民眾和企業最值得信賴的金融夥伴。