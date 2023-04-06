新竹市政府日前邀請「桃托邦藝文聯盟」理事長林岳德及幹事劉家琳，於新竹市文化局演藝廳與聽眾分享經營「桃園區公民會館」經驗，聯盟如何以策展的概念，將公民會館改造成藝文便利店，讓藝文成為民眾的生活易備良品，現場提問與交流不斷，台下聽眾獲益良多。

文化局表示，新竹市具有獨特的歷史底蘊、文化資產與在地美食，近年來也委由民間工作室規畫一系列老城區的導覽活動，如東門市場及附近舊街商家進駐、消逝店家及產業口述歷史編撰，都顯示如何「再現、創作」老城區已是每個城市須面對的文化議題。

市長高虹安指出，新竹市因產業發展及區域發展不均情況下，舊城區機能逐漸轉移導致沒落，市府將以「老城區振興、文化資產的活化與再生、市容重生計畫」3大方向，重現新竹市老城區風華。

文化局長錢康明表示，每個城市都有屬於自己的「藝題」，有待在地藝文團隊持續不綴地文化耕耘挖掘、打磨，此次邀請「桃托邦藝文聯盟」分享創作桃園經驗，讓參與者了解如何透過創新、合作，讓藝術在舊城區成為生活的一隅。

「桃托邦藝文聯盟」是一群關注在地文化以及藝文發展的熱血青年，由劇場、建築、設計、藝術策畫等不同專業背景的夥伴所組成的1支跨領域藝文團隊，以一系列的藝文行動邀請民眾一起來「創作城市」。

文化局同時表示，此次講座邀請到林岳德、劉家琳2位講師，分享聯盟成立以來，以桃園區新民街及公民會館為基地，透過戲劇、展覽、文資保存、手作、活動、podcast、實境遊戲所發起各式與生活有關的「藝題」，嘗試吸引在地民眾對自己生活的所在產生興趣、思考，進而認識桃園過往與現在的連結。

講座中，「桃托邦藝文聯盟」也提到2021年參與「桃園鐵玫瑰藝術節」，與在地藝術家、文史工作者、老城區店家及民眾共同打造《新民街的奇聞傳說》戶外展演，從構想、草擬規劃到長達2個月，如何解決展期所面臨的各式難題及相關細節，現場聽眾不斷提問及反饋，深具意義。