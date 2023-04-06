去年九合一選舉過後，嘉義地檢署同步對涉嫌賄選的嘉義縣、市13名當選人提起當選無效之訴，繼日前嘉義縣中埔鄉屆灣潭村村長當選人蔡建旺、嘉義市大溪里長黃石君被判當選無效後，今嘉義縣民雄鄉寮頂村長黃玉蓮也被判當選無效，是嘉檢起訴以來，第3人被判當選無效。

嘉義地方法院指出，被告黃玉蓮為民雄鄉頂寮村第22屆村長當選人，於去年11月23日、24日間，對於有投票權的何姓、張姓及周姓等人，分別以每票500元至1000元的對價交付賄賂，而約其等為投票權一定行使的行為，構成公職人員選舉罷免法第99條賄選行為，認為嘉義地檢署提起當選無效之訴，屬有理由，應予准許，全案還可上訴，另黃涉及的賄選刑事案還在審理中。

嘉義地檢署指出，對於候選人本人及其選舉重要幹部、樁腳或親友等共同所為嚴重破壞選風之不法行為，絕不寬待，除就賄選者提起違反選罷法的刑事起訴外，並對當選人提出當選無效之民事起訴，全力淨化選風，落實「公平選舉、杜絕不法」之選舉查察核心目標。

嘉檢表示，嘉義地檢署檢察官積極監督法院裁判，對於法院宣判的賄選案件，綜合犯罪情節、行為人主觀犯意、對社會帶來的影響程度、政府宣導反賄選強弱、刑罰對本人及家庭所帶來的影響，以及犯後態度、再犯可能性等各項因素，均指向被告行為，縱使坦白，但未能供出上手，顯然不適合緩刑宣告案件，亦提起上訴，迄今檢方已提出上訴共8案，盼透過法院適當的裁判，以端正選風，遏止違反民主法治的不當行為。