新北市新店區93歲老婦昨（5日）晚間，被外傭發現穿一身紅，鼻子貼有膠帶，嘴邊留有綠色嘔吐物，倒臥在房間內失去意識，嚇得外傭連忙報警尋求協助，警消獲報趕抵現場後，立即將老婦送往醫院搶救，但最終仍宣告不治；據了解，該老婦為台灣大學政治系學者、明姓教授之母。檢警今(6日)下午，前往新店慈濟醫院進行刑事相驗，但他的台大教授兒子則未到場。

據了解，這名93歲老婦平時與外傭住在新店區環河路某社區內，外傭昨（4日）休假離家後，中途還曾與老婦通電話，但今晚6時許他收假返回老婦家時，卻發現老婦身穿紅衣倒在房內失去意識，且鼻子用膠帶封住、嘴邊還留有綠色嘔吐物，嚇得趕緊向鄰居求救。

警消獲報後趕抵現場，立即將老婦送醫急救，然而最終仍宣告不治，警方也封鎖現場展開調查；據悉，該名老婦是台灣大學政治系學者、明姓教授的母親，警方已連絡他前來製作筆錄，現場也無發現遭破壞或打鬥痕跡，後續依程序報請台灣台北地檢辦理刑事相驗，檢警今(6日)下午，前往新店慈濟醫院進行刑事相驗，但他的台大教授兒子並未到場。詳細原因仍有待檢方相驗釐清。

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