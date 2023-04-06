台中港務重工公司，從事台中港離岸風力機85公尺葉片運輸等工作。（台中港務分公司提供）

台中港務重工公司，進行台中港離岸風力機塔筒吊掛搬運勤務。（台中港務分公司提供）

台中港務分公司招商再傳捷報！繼離岸風電產業國際大廠紛紛進駐台中港設廠，台灣港務重工公司營運滿2週年開拓業務有成，加碼投資進駐台中港港埠服務專業區(Ⅱ)約1.5公頃土地，規畫興建暨經營辦公室及附屬設施建立營運基地；期盼吸引更多國內、外產業進駐，發揮產業聚落綜效。

台灣港務重工公司，主要從事離岸風力機零組件專案運輸工程管理服務，為客戶打造專案運輸規畫與設計，服務範圍包含評估貨物與環境之特殊性，按貨物特殊規格、所需吊掛及運輸設備及運輸路徑規畫等，評估工法設計，並提供設備與專案執行，採取客製化及整合性服務。

中港分公司說，台灣港務重工公司自營運以來，已承攬離岸風力機零組件等指標性案件，迄今完成機艙、塔筒、葉片等特殊規格貨物之吊掛搬運專案工程，尤以長度達85公尺之葉片陸路運輸，或一座重達400公噸機艙運輸專案整合陸運及海運港內駁運等。

中港分公司指出，台灣港務重工公司克服陸路空間長度、寬度、高度及載重限制，趟趟圓滿達成任務，有效紓解交通瓶頸，更提升港區工程品質及運輸安全，營運滿2週年之際，即交出亮麗成績單，創下佳績，服務品質獲得客戶的高度肯定。

中港分公司表示，目前是開展離岸風電產業鏈關鍵時刻，該公司為提升服務規模完備營運設施，與台中港務分公司簽訂「台中港港埠服務專業區(Ⅱ)約1.5公頃土地租賃契約」，加碼投資興建辦公室及附屬設施，建立營運基地。基地已完成點交，辦公室落成後可容納近百人，增加商務活動，促進鄰近地區繁榮發展。