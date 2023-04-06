全球疫情趨緩，八大《世界第一等》重啟環遊世界旅程，並宣布節目將改以類實境拍攝方式進行，主持人唐振剛與搭檔潘君侖飛泰國挑戰公路旅行自駕冒險。時隔3年再度踏出台灣，唐振剛興奮說：「一下飛機後，泰國氣候撲面而來炎熱的熟悉感，讓我精神更振奮。」潘君侖則笑說：「第一次來泰國，準備了只能拍36張的膠卷相機，結果才第二天就把膠卷拍完了，實在是『泰』美了。」

對於此趟泰國行，唐振剛與潘君侖搶先分享錄製趣事，唐振剛念念不忘海上滑水，原本只是一個體驗當地人採集捕撈的日常工作，卻被他和潘君侖玩到像是極限運動，唐振剛說：「我們還雙人合體在海上滑水飆速度，連當地人都驚訝，一直說從來沒想過可以這樣玩，還說我們把這個活動直接提升到另一個境界。」

潘君侖則難忘泰式臉部按摩，完全跳脫他對按摩的既定印象，他說：「師傅會配合音樂，所有的動作跟著音樂節奏進行，但ㄧ開始有點嚇到，因為師傅竟直接往小剛哥臉上扎扎實實的打一巴掌，原本以為是在開玩笑，後來才知道這是他們按摩的方式。」

除此之外，相對唐振剛較少出國經驗的潘君侖也坦言：「終於真真實實體會在外靠朋友的感覺！」潘君侖大讚唐振剛就是神隊友，不僅給足他安全感，還私下分享了許多泰國不同地區的文化，唐振剛也感性說：「真的很喜歡這位弟弟，他充滿活力、好奇心和行動力，很多時候我們根本玩瘋了，也讓我的旅途豐富許多。」《世界第一等》每周六晚間8點在八大綜合台播出。