中國大陸外交部發言人毛寧6日主持例行記者會。有記者提問，中方接下來會針對美眾議院議長麥卡錫和蔡英文在美國加州會面採取哪些反制措施，毛寧回應稱，美台相互勾連，以「過境」為幌子，縱容台獨分裂分子在美國從事政治活動，開展美台官方往來，提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤訊號。中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

大陸外交部今天稍早發表談話稱，近日，美方不顧中方嚴正交涉和反復警示，執意允許蔡英文「過境」訪美，美國政府第三號人物、眾議長麥卡錫同蔡高調會見，美方官員、國會議員同其接觸，為蔡發表台獨分裂言論提供講台。其實質是美台相互勾連，以「過境」為幌子縱容台獨分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，強烈譴責。

大陸外交部指，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建立和發展外交關係的前提和基礎。美方在中美三個聯合公報中明確承諾僅與台保持非官方關係。但長期以來，美方頑固奉行「以台制華」戰略，違背所做承諾，在同台官方往來、對台軍售和軍事勾聯、助台拓展「國際空間」等方面持續越線挑釁，不斷虛化掏空一個中國原則。蔡英文就任以來，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，放任、支持、推動各種台獨分裂言行，變換名目推進漸進台獨，致使兩岸關係陷入嚴重困難。

大陸外交部強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線。台獨與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條。針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美領導人作出的不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾落實到行動上，立即停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止製造台海緊張因素，停止「以台制華」，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。