國民法官審判制度元旦上路後，司法院於日前召開國民參與審判制度成效評估委員會第一次例行會議，由司法院院長許宗力擔任主席，及具備多元背景的委員全員出席；成效評估委員會是依國民法官法規定成立，於國民法官法新制於今年元旦正式施行後，持續進行必要的調查研究，並於每年就制度施行之成效提出評估報告，及於成效評估期間屆滿後提出總結報告。

成效評估委員會成員除司法院、法務部等機關代表，並有法官、檢察官、律師、學者專家及社會公正人士等代表共計15名委員，第一屆委員除司法院院長、秘書長、刑事廳廳長以外，有審判、檢察、刑事辯護實務經驗豐富的代表參與，更匯集包含法律、法醫學、統計、大眾傳播、民間團體等不同領域的學者專家及社會公正人士，期能透過多元參與，集思廣益，齊心為國民法官新制建立周全完善的成效評估制度。

這次會議先由成效評估委員會執行秘書提出報告，依序說明成效評估委員會的任務與執掌、國民法官制度籌備與建置配套概覽、目前國民法官案件繫屬法院情形，且輔以具體案例說明國民參與審判案件調查事項與統計之規劃進度現況、成效評估評價指標與主題相關規劃與可能研究方法等事項，為後續議題討論建立基礎。